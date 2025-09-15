مجلس إتحاد بلديات المتن الشماليّ الساحليّ والأوسط : أزمة النفايات وطنيّة على الحكومة العمل على إيجاد الحلول

أكّد مجلس إتحاد بلديات المتن الشماليّ الساحليّ والأوسط أنّ أزمة النفايات هي أزمة وطنيّة يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لها أكان على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركزي بدلاً من الحلول المؤقتة التي جرت العادة على اعتمادها.



ودعا إلى العمل على تسريع مسألة البدء بتجهيز الخليّة الثامنة ضمن المطمر الحالي وتقديم الحوافذ المطلوبة من قبل بلدية الجديدة – البوشرية - السدّ ، مع تأكيد الإتحاد على دعمه المطلق لمطالب البلدية المحقّة.



كما دعا، خلال اجتماع، إلى وقف إستقبال أي نفايات من المناطق خارج نطاق قضاء المتن تحت أي ذريعة كانت.



ولفت إلى إجراء عملية مبادلة ( Swap ) بين مطمر الجديدة ومطمر الكوستا برافا للتعويض عمّا تمّ نقله من نفايات إلى مطمر الجديدة، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من تجهيز وتحضير الخليّة الثامنة في المطمر.



وشدد الإتحاد على إستمرار العمل لتفادي حصول هذه الأزمة للحؤول دون عودة النفايات إلى الشوارع لما يشكّل هذا الأمر من ضرر على الصحة والسلامة العامة، وتكثيف الإجتماعات مع المعنيين بغية إيجاد الحلول الفوريّة لهذه الأزمة.

