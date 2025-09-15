#عاجل 🔸 أغارت طائرة لسلاح الجو فبل قليل على مقر قيادة لحزب الله الإرهابي في منطقة النبطية في جنوب لبنان حيث يعتبر وجود هذا المقر في المنطقة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



أغارت طائرة لسلاح الجو على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.وقال إنّ وجود هذا المقر في المنطقة يُعتبر انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وأضاف: "يواصل الحزب محاولاته لإعمار بنى تحتية في انحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان للخطر مستخدمًا اياهم دروعًا بشرية".