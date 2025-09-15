#عاجل 🔸 أغارت طائرة لسلاح الجو فبل قليل على مقر قيادة لحزب الله الإرهابي في منطقة النبطية في جنوب لبنان حيث يعتبر وجود هذا المقر في المنطقة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸يواصل حزب الله الإرهابي محاولاته لاعمار بنى تحتية ارهابية في انحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان…
