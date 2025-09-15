الأخبار
سلام سلم عائلة الياس خوري وسام الأرز الوطنيّ
أخبار لبنان
2025-09-15 | 16:05
رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إحياء الذكرى الاولى لرحيل الروائيّ والاديب والصحافي الياس خوري، في مقر المكتبة الوطنية الصنائع.
وأما صاحب الدعوة، وزير الثقافة، فاستهل كلمته قائلًا: "ثمة جيل أبصر النور في منتصف القرن العشرين. تجنب ذلك الجيل دوماً، لا السقطات ولا الهفوات ولا الخيبات. لكن بإمكانه أن يعتز ويفتخر، بهوسٍ أصابه وطبع ذلك الجيل حتى اليوم. وهو هوس بالحرية. هذا الهوس في الحرية هو الذي جعل ذلك الجيل يفكّك قيود الطائفية السياسية ويتعامى عنها ويتجاوزها، وهو ينظر إلى الجيل الحالي الغائر بالطائفية ويقول "ماذا حصل له؟ لقد خرجنا من ذلك القيد، فلماذا ترجعون إليه؟".
أضاف: "وهو بسبب هوسه بالحرية تبنّى قضية فلسطين عن قناعة، عن اعتقاد بأن للحق يوم كما اليوم، وعن قناعة بأنه من حق لبنان أن تكون هناك دولة فلسطين، ومن مصلحة لبنان أن تكون هناك دولة فلسطين، ومن حق المنطقة أن لا تجد استقراراً إن لم يكن للفلسطينيين حق تقرير المصير. وبسبب ولعه بالحرية، فإن ذلك الجيل لم يقبل يوماً باستمرار التسلط في بلداننا العربية، لذلك صفّق لكل انتفاضة ديمقراطية في كلّ بلد عربي، وتبنّى شعارات الربيع العربي وحاول قدر إمكانه أن يكون جزءاً من الجنوح الديمقراطي في الشعوب العربية".
وفي هذه المناسبة، سلم الرئيس سلام عائلة الفقيد وسام الأرز الوطني الذي منحه إياه السيد رئيس الجمهورية، قائلا: "إنني أتشرف بتسليم هذا الوسام إلى عائلة إلياس، التي هي أيضا عائلتي".
كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت "تخصيص جائزة سنوية بادر إلى تأسيسها أصدقاء الكاتب الراحل إلى متفوق أو متفوقة في الأدب".
وأعلن رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان، بدوره، "تكريم إلياس خوري بإطلاق اسمه على المكتبة العامة في بيروت".
