الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل دعمه الكامل لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لافتا الى أن حزب الكتائب يقف الى جانب العهد حتى يستمر بالدفاع عن لبنان وحمايته.



وقال الجميل من قصر بعبدا: "أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية جدا حيال الازمة وعلينا أن نعطيه فرصة".



وشدد الجميل على أنه يجب أن نتعلم حماية أنفسنا بطريقة مختلفة، مشيرا الى أن "لبنان كان محررا وأصبح محتلا بسبب الطريقة التي قررنا أن نعمل بها".



واعتبر أن التحية التي وجهها الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام الى الرئيس بشير الجميل لديها دلالة كبيرة، وأن لبنان انتقل الى مرحلة جديدة وأن القيادة أصبحت بأكملها بموقع سيادي واضح.



وعن قانون الانتخابات، رأى الجميل أنه يفصل الاغتراب عن الداخل، لافتا الى أن ما يمكن القيام به هو ازالة الامور السيئة والشوائب منه والعودة الى الـ128 نائبا، مؤكدا أن هذا الأمر سهل إن كانت هناك ارادة.