وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
أخبار لبنان
2025-09-16 | 05:14
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها "أنجزت أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين، في خطوة نوعية تعكس التزام الوزارة بتعزيز شروط السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على هذا الممر الحيوي، الذي يشهد تدفقاً مرورياً كثيفاً يومياً"، مشيرة الى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مشروع "لبنان على السكة"، الذي يركز على صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق عبر الأراضي اللبنانية كافة.
وأشارت في بيان، الى أن الفرق الفنية في الوزارة تعمل حالياً على الانطلاق بأعمال التطوير الشاملة للنفق، والتي تشمل تنظيف الجدران الداخلية وإزالة الأتربة والأوساخ المتراكمة، بما يعزز نظافة الممر ويحافظ على متانته وبنيته التحتية.
وقالت: "يأتي هذا الإنجاز في إطار خطة متكاملة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، إذ إن الإنارة الحديثة والتجهيزات الداخلية للنفق تعزز الرؤية في كل الظروف وتساهم في تقليل المخاطر، حتى أثناء الليل وفي الأحوال المناخية الصعبة".
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهودها المستمرة لتحسين جودة البنية التحتية المرورية وتوفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.
