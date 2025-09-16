الأخبار
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين

أخبار لبنان
2025-09-16 | 05:14
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها "أنجزت أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين، في خطوة نوعية تعكس التزام الوزارة بتعزيز شروط السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على هذا الممر الحيوي، الذي يشهد تدفقاً مرورياً كثيفاً يومياً"، مشيرة الى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مشروع "لبنان على السكة"، الذي يركز على صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق عبر الأراضي اللبنانية كافة.

وأشارت في بيان، الى أن الفرق الفنية في الوزارة  تعمل حالياً على الانطلاق بأعمال التطوير الشاملة للنفق، والتي تشمل تنظيف الجدران الداخلية وإزالة الأتربة والأوساخ المتراكمة، بما يعزز نظافة الممر ويحافظ على متانته وبنيته التحتية.

وقالت: "يأتي هذا الإنجاز في إطار خطة متكاملة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، إذ إن الإنارة الحديثة والتجهيزات الداخلية للنفق تعزز الرؤية في كل الظروف وتساهم في تقليل المخاطر، حتى أثناء الليل وفي الأحوال المناخية الصعبة".

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهودها المستمرة لتحسين جودة البنية التحتية المرورية وتوفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.

أخبار لبنان

وزارة الأشغال

إنارة

نفق

بحمدون

LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
أخبار لبنان
07:14

وزير الصناعة: خارطة الطريق الحكومية للإصلاح الصناعي ترتكز على الاستدامة والسيادة الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
07:10

لجنة الدفاع أقرت قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:15

الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:55

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

LBCI
أخبار لبنان
03:57

رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار دولية
01:17

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

