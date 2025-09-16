هاني استقبل نقيب المهندسين في بيروت: وزارة الزراعة ماضية في سياسة الإصلاح والتحديث بما يحمي البيئة ويخدم المزارع

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه في الوزارة، نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، بحضور المهندس فراس ابو ذياب، في إطار استكمال المباحثات التي كانت قد انطلقت بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأدوية الزراعية ومحلات بيع الأدوية.وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين من أجل ضمان حسن تطبيق التشريعات الجديدة، مشدداً على أن "الهدف الأساسي هو تأمين سلامة الممارسات المرتبطة بقطاع الأدوية الزراعية بما يحمي صحة المزارعين والمستهلكين ويحافظ على البيئة".ولفت إلى أن الوزارة "تولي هذا الملف أولوية قصوى، لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي والصحة العامة".واعتبر أن" إشراك النقابة في هذا المسار يعزز مهنية القطاع ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشاركي بين الدولة والقطاع النقابي".وبحث الجانبان في مجموعة خطوات عملية تم الاتفاق عليها، أبرزها:1. إعداد لائحة بأسماء المهندسين الزراعيين الاختصاصيين المؤهلين للمشاركة في تنفيذ القانون.2. عقد لقاء تقني مخصص لعرض ومناقشة ملاحظات وزارة الزراعة على مشروع قانون المستحضرات الزراعية.3. إطلاق برنامج تدريبي يستهدف المهندسين المعنيين لتأهيلهم على تطبيق التشريعات الجديدة.4. تأكيد الالتزام بقرار "الوصفة الزراعية" كشرط أساسي في عملية صرف الأدوية الزراعية.وشدد الوزير هاني في ختام اللقاء على أن وزارة الزراعة ماضية في سياسة الإصلاح والتحديث، بما يحمي البيئة ويخدم المزارع، ويعزز مبدأ الشفافية في تداول الأدوية الزراعية، معتبراً أن هذا التعاون مع نقابة المهندسين يشكل نموذجاً يحتذى به في العمل المؤسساتي والشراكة الفاعلة.