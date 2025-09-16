رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا... وتشديد على المسار السيادي والاصلاحي

استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية، وكانت مناسبة لعرض آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتشديد على أهمية استمرار لبنان في المسار السيادي والاصلاحي الذي بدأه.



وشكر رجّي السفيرة جونسون على "الدور الذي اضطلعت به خلال فترة وجودها في بيروت لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان في إطار المجموعة الخماسية ولجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم"، وتمنى لها "التوفيق" في مهامها الجديدة.



كما استقبل الوزير في زيارة وداعية أيضاً، سفير ماليزيا أزري مات يعقوب Azri Mat Yacob وشكره على الجهد الذي بذله لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، متمنياً له" النجاح في أدواره الديبلوماسية المستقبلية".