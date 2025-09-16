الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
بهاء الحريري التقى وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية

أخبار لبنان
2025-09-16 | 06:15
مشاهدات عالية
تابع رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري لقاءاته واجتماعاته في دارته ببيروت، حيث استقبل وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية اطّلع منها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وفي هذا الاطار، التقى وفدا من أعضاء صندوق الزكاة - عكار برئاسة الشيخ أسامة الزعبي وجرى نقاش حول التحديات القاسية التي يواجهها أبناء المحافظة، مؤكداً أنّ "عكار تبقى أولوية لأي مشروع وطني عادل يضع الإنماء في خدمة الناس". وشدد على أهمية المشاريع الإنسانية للتخفيف من الأعباء اليومية.

كما استقبل الحريري وفداً من أهالي المنية ودير عمار بحضور الشيخ أحمد درويش الكردي، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى المطالب والهواجس المعيشية والاقتصادية. 

وأكد  الحريري أنّ التنمية والعدالة وحماية حقوق المواطنين هي الطريق لبناء دولة حقيقية يشعر فيها الجميع بالإنصاف والانتماء.

أخبار لبنان

بهاء الحريري

عكار

التنمية

تعميم صورة موقوف بجرائم سلب أوقفته مفرزة بعبدا القضائية...
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-05

دار الأيتام الإسلامية إستضافت بهاء الحريري ودعم بمساهمة مالية بإسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري

LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
أخبار لبنان
07:14

وزير الصناعة: خارطة الطريق الحكومية للإصلاح الصناعي ترتكز على الاستدامة والسيادة الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
07:10

لجنة الدفاع أقرت قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

LBCI
منوعات
03:38

هجوم شرس في عرض البحر... حيتان قاتلة تُغرق يختًا سياحيًا قبالة سواحل البرتغال (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:55

أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية

LBCI
خبر عاجل
11:51

قادة دول الخليج يدعون إلى تفعيل آلية الدفاع المشترك

LBCI
خبر عاجل
09:07

أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه

LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:15

الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:55

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

LBCI
أخبار لبنان
03:57

رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار دولية
01:17

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

LBCI
أخبار لبنان
12:12

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
14:55

أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

