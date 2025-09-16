بهاء الحريري التقى وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية

تابع رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري لقاءاته واجتماعاته في دارته ببيروت، حيث استقبل وفوداً من عدد من المناطق اللبنانية اطّلع منها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.



وفي هذا الاطار، التقى وفدا من أعضاء صندوق الزكاة - عكار برئاسة الشيخ أسامة الزعبي وجرى نقاش حول التحديات القاسية التي يواجهها أبناء المحافظة، مؤكداً أنّ "عكار تبقى أولوية لأي مشروع وطني عادل يضع الإنماء في خدمة الناس". وشدد على أهمية المشاريع الإنسانية للتخفيف من الأعباء اليومية.



كما استقبل الحريري وفداً من أهالي المنية ودير عمار بحضور الشيخ أحمد درويش الكردي، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى المطالب والهواجس المعيشية والاقتصادية.



وأكد الحريري أنّ التنمية والعدالة وحماية حقوق المواطنين هي الطريق لبناء دولة حقيقية يشعر فيها الجميع بالإنصاف والانتماء.