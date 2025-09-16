"القوات": لن نقبل أيَّ تأجيل للانتخابات ونحن مع إجرائها بالقانون النافذ حاليًّا

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوّات اللبنانية، أن بعض وسائل الإعلام في الأسابيع القليلة الماضية عمدت إلى ضخّ مركّزٍ لأجواء مجهولة المصدر، مفادُها أنّ "القوّات اللبنانيّة" تعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة، على الرغم من موقف "القوّات" الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا، وعلى الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده.



وقالت الدائرة في بيان: "كان آخر هذه المواقف في كلمة رئيس الحزب، سمير جعجع، في مناسبة شهداء "المقاومة اللبنانيّة"، حيث أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ "القوّات" لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد".



ولفتت الى أنه تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليلا نهارا لتحقيق ذلك، هم محور الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.



وأشارت الى أنه تبيَّن أيضا أنّ هؤلاء جميعهم يشيعون الأكاذيب على لسان "القوّات اللبنانيّة".



وقالت: "فوجئنا، مثلًا، بمواقف أطلقها النائب سجيع عطيّة، إذ اعتبر أنّ "القوّات" لديها مصلحة في تأجيل الانتخابات لحسم مسألة اقتراع المغتربين. ولا ندري، صراحةً، من أين جاء بهذا الكلام، فيما "القوّات" تبذل كلَّ جهدها لإجراء هذا الاستحقاق النيابي في موعده".



وأكدت الدائرة وبشكل واضح، أنّها لن تقبل أيَّ تأجيل، وستدفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو آخر.



وأضافت: "بكافّة الأحوال، سواء قَبِل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا".