إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في الحزب علي ضاهر سلسلة فعاليات تحت شعار "إنا على العهد"، تبدأ في 25 أيلول بإضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورتي الشهيدين مع نشاطات بحرية مرافقة، وتُتوَّج في 27 أيلول باحتفال رسمي ومركزي عند المراقد، يتخلله كلمة للأمين العام الشيخ نعيم قاسم.