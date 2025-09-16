الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...

أخبار لبنان
2025-09-16 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...

أعلنت مديرية الجمارك العامة أنه اثر تقليها بتاريخ ٢١ آب ٢٠٢٥، اخباراً مفاده أن الباخرة HAWK III القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان تحمل أوراقا مزورة وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا، جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق وصعدت إلى الباخرة ودققت بمستنداتها وحاسوب القبطان وثبت من خلال تحقيقاتها ان منشأ الفيول اويل هو روسي وان المستندات المقدمة الى السلطات اللبنانية غير صحيحة.

ولفتت في بيان، الى أنه تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع بالتحقيق.

وقالت: "بتاريخ ٥ ايلول، أعطت وزارة الطاقة الاذن بتفريغ الحمولة حيث أفرغت كميه في مصب الذوق وأنتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والابقاء على منع سفرها، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها".

وأضافت: "بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٥ وأثناء عودتها إلى بيروت قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية متوجهة الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجويه في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينه على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحريا" من الشواطئ اللبنانية واعادتها".

وإزاء هذه الوقائع، أوضحت مديرية الجمارك العامة أنها قامت بكل الاجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية، وأن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة الى غرفة العمليات البحرية بحسب الاصول، وأن المحضر العدلي قد ختم وسلّم بتاريخ ١١ ايلول ٢٠٢٥ إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية.

ولفتت الى أنه بخلاف كل ما اشيع في الاعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن انتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت المديرية وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل انجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التميبزية.

وأكدت أن ادارة الجمارك تتابع ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة بحق كل من الباخرة والمورد والمستورد.

أخبار لبنان

المديرية

العامة

للجمارك

بموضوع

باخرة

الفيول

III...

LBCI التالي
أسرار الصحف 16-9-2025
سلام سلم عائلة الياس خوري وسام الأرز الوطنيّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-05

وزارة الطاقة تعطي الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK III" بعد مطابقة الفيول للمواصفات

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-25

إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-13

"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

LBCI
أمن وقضاء
10:11

وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات

LBCI
آخر الأخبار
10:08

بهاء الحريري: مشروع تلزيم ‎مطار القليعات وتوسعة ‎مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية

LBCI
أمن وقضاء
09:53

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ

LBCI
آخر الأخبار
08:50

وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء

LBCI
أمن وقضاء
09:53

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:15

الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:55

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
06:41

سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح

LBCI
أخبار لبنان
03:57

رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

LBCI
أخبار لبنان
03:09

رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني

LBCI
أخبار دولية
01:17

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

LBCI
أخبار دولية
00:27

روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:12

معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أخبار لبنان
14:55

أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More