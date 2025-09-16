الأخبار
بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...
أخبار لبنان
2025-09-16 | 09:00
بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بموضوع باخرة الفيول اويل HAWK III...
أعلنت مديرية الجمارك العامة أنه اثر تقليها بتاريخ ٢١ آب ٢٠٢٥، اخباراً مفاده أن الباخرة HAWK III القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان تحمل أوراقا مزورة وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا، جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق وصعدت إلى الباخرة ودققت بمستنداتها وحاسوب القبطان وثبت من خلال تحقيقاتها ان منشأ الفيول اويل هو روسي وان المستندات المقدمة الى السلطات اللبنانية غير صحيحة.
ولفتت في بيان، الى أنه تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع بالتحقيق.
وقالت: "بتاريخ ٥ ايلول، أعطت وزارة الطاقة الاذن بتفريغ الحمولة حيث أفرغت كميه في مصب الذوق وأنتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والابقاء على منع سفرها، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها".
وأضافت: "بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٥ وأثناء عودتها إلى بيروت قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية متوجهة الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجويه في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينه على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحريا" من الشواطئ اللبنانية واعادتها".
وإزاء هذه الوقائع، أوضحت مديرية الجمارك العامة أنها قامت بكل الاجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية، وأن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة الى غرفة العمليات البحرية بحسب الاصول، وأن المحضر العدلي قد ختم وسلّم بتاريخ ١١ ايلول ٢٠٢٥ إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية.
ولفتت الى أنه بخلاف كل ما اشيع في الاعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن انتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت المديرية وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل انجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التميبزية.
وأكدت أن ادارة الجمارك تتابع ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة بحق كل من الباخرة والمورد والمستورد.
أخبار لبنان
المديرية
العامة
للجمارك
بموضوع
باخرة
الفيول
III...
0
أخبار لبنان
2025-09-05
وزارة الطاقة تعطي الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK III" بعد مطابقة الفيول للمواصفات
أخبار لبنان
2025-09-05
وزارة الطاقة تعطي الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK III" بعد مطابقة الفيول للمواصفات
0
أخبار لبنان
2025-08-25
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
أخبار لبنان
2025-08-25
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
0
أخبار لبنان
2025-09-13
"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء
أخبار لبنان
2025-09-13
"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء
0
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
0
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
0
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
أمن وقضاء
10:11
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات
0
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
10:08
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
0
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ
أخبار لبنان
2025-09-12
وزير العدل ملتقيًا اصحاب وسائل الاعلام الحديثة: العلاقة بين الصحافة والمسار القضائيّ
0
آخر الأخبار
08:50
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
آخر الأخبار
08:50
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
0
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:53
تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
5
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
6
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
8
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
