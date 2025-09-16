الأخبار
المالية: الطوابع باتت متوافرة في جميع مراكز "ليبان بوست" و"كاش تيليكيوم" و"كاش بلاس"

أخبار لبنان
2025-09-16 | 10:49
المالية: الطوابع باتت متوافرة في جميع مراكز &quot;ليبان بوست&quot; و&quot;كاش تيليكيوم&quot; و&quot;كاش بلاس&quot;
المالية: الطوابع باتت متوافرة في جميع مراكز "ليبان بوست" و"كاش تيليكيوم" و"كاش بلاس"

أعلنت وزارة المالية أن الطوابع المالية من جميع الفئات باتت متوافرة، وذلك في إطار خطتها توسيع نطاق التوزيع على أكبر عدد من المراكز المتعاقدة معها إضافة الى المرخصين، وذلك منعاً لمحاولات الاحتكار وانتشار السوق السوداء.

وكشفت انها بصدد الانتهاء من خطة قادرة على تلبية حاجات السوق سواء بالطوابع التي تستخدم لصقًا أو عبر آلات الوسم بالاضافة الى اشعار الدفع "ص 14".

واستقبل وزير المالية ياسين جابر مديرة شؤون الأنروا Dorothy klans ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني السفير رامز دمشقية بحثا معه في مسائل تتعلق بالصعوبات التي تواجهها الانروا.

