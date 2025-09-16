الأخبار
الكتائب: الإعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل تكريس لسيادة الدولة ووحدة المؤسسات

أخبار لبنان
2025-09-16 | 10:45
الكتائب: الإعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل تكريس لسيادة الدولة ووحدة المؤسسات
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري، وناقش المستجدات السياسية في ضوء التطورات الداخلية والإقليمية.

ونوه المكتب السياسي بالموقف الصادر عن رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، كما تأكيد رئيس مجلس الوزراء في موقفه ان لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تنهي زمن الإنكار والعنف السياسي، معتبرًا أن هذين الموقفين يعبران عن عودة لبنان الى خطه الوطني لناحية الاعتراف الرسمي بمشروع بشير الجميل القائم على سيادة الدولة، ووحدة الجيش، وتثبيت منطق المؤسسات على عودة لبنان الى خطه الوطني.

ورأى الحزب في الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له دولة قطر خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تفرض احترام سلامة الوفود المفاوضة، بمعزل عن الموقف من حركة حماس أو سياساتها، مؤكدًا رفضه المطلق استهداف أي دولة تحتضن مفاوضات دبلوماسية لحل النزاعات.

ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى البت الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعًا، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.

وطالب الحزب الحكومة بالإسراع في تعديل قانون تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العمّال والموظفين ولا يطيح بتعب عمرهم، مع مراعاة التوازن المالي لكل من الدولة والقطاع الخاص.

