بري بحث مع جنبلاط ورئيس التقدمي الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.