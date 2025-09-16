الأخبار
مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
2025-09-16 | 13:14
مقررات مجلس الوزراء...
أعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء انه "تمت الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي أو استدراك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى العملية الانتخابية".
كما اقر المجلس "تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة".
واشار مرقص الى ان "رئيس الحكومة نواف سلام شدد خلال الجلسة على درس الموازنة بروحية العمل على جلب الايرادات والحد من الصرف غير المجدي، كما توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع. واسف الرئيس سلام لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء للتعبير عن موقفه بدلا من الاستمرار في مناقشة الوزراء".
أخبار لبنان
