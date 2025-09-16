وزارة الخارجية والمغتربين تعيّن الصحافي ريشار حرفوش كمستشار لملف اقتراع المغتربين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان أنها تواصل تحضيراتها اللوجستية بخصوص ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، بانتظار إقرار التعديلات اللازمة على القانون من قبل مجلس النواب.وفي هذا الإطار،أعلنت أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عيّن الصحافي ريشار حرفوش في مهام مستشار إعلامي لملف اقتراع المغتربين، على أن يكون عضواً في اللجنة المخصصة لمتابعة ملف انتخاب المغتربين في الخارج.وطلبت من وسائل الإعلام الذين يرغبون بالتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين بشأن ملف اقتراع المغتربين التواصل مع الزميل ريشار حرفوش على الرقم التالي: 70314435