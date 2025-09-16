وفاة فتى وجرح 3 بانقلاب سيّارة في بقاعصفرين

لقي الفتى ع.د (مواليد 2016) حتفه إثر تعرّض سيارة كان يستقلها مع ثلاثة أولاد آخرين لحادث إنقلاب على طريق جبل الأربعين في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية، بعدما فقد السيطرة عليها.وأصيب من كانوا معه بجروح وكسور ونقلوا إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وأفيد أن أحدهم حالته الصحية حرجة.