وزير العدل نفى حصول مشادة خلال جلسة مجلس الوزراء وشدد على قانون يضمن إقتراع المغتربين لكل النواب
أخبار لبنان
2025-09-16 | 16:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير العدل نفى حصول مشادة خلال جلسة مجلس الوزراء وشدد على قانون يضمن إقتراع المغتربين لكل النواب
علق وزير العدل عادل نصار على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء وكتب عبر منصة "اكس": "لم تحصل أي مشادة كلامية، بل كان هناك إصرار على موقفي وقناعاتي بوجوب وضع مشروع قانون يضمن حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ128، ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها".
أخبار لبنان
العدل
مشادة
الوزراء
قانون
إقتراع
المغتربين
النواب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
