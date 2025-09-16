وزير العدل نفى حصول مشادة خلال جلسة مجلس الوزراء وشدد على قانون يضمن إقتراع المغتربين لكل النواب

علق وزير العدل عادل نصار على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء وكتب عبر منصة "اكس": "لم تحصل أي مشادة كلامية، بل كان هناك إصرار على موقفي وقناعاتي بوجوب وضع مشروع قانون يضمن حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ128، ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها".

