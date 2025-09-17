الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان: تذكير "دولة اليوم" بلا مواربة أنّ لبنان لولا المقاومة الأسطورة لم يكن موجوداً الآن

أخبار لبنان
2025-09-17 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان: تذكير &quot;دولة اليوم&quot; بلا مواربة أنّ لبنان لولا المقاومة الأسطورة لم يكن موجوداً الآن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبلان: تذكير "دولة اليوم" بلا مواربة أنّ لبنان لولا المقاومة الأسطورة لم يكن موجوداً الآن

 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

"في أعقد مناسبة وأهم لحظة سيادية مرّت على لبنان منذ نشأته أقول للدولة اللبنانية: الدول تعيش بالتضحيات السيادية ودعم قدراتها الوطنية وليس بابتداع سياسات الخنق والتعامي عن تضحيات أهم مقاومة سيادية بتاريخ العالم المعاصر، واليوم ذكرى مذبحة البيجر الصادمة تضعنا أمام جريمة التخلي الوطني عمّن استردّ الدولة والبلد دون أن يتربّح بالداخل منذ نصف قرن، والموقف هنا ليس للتحدي والعنتريات، بل للإصرار على الوحدة الوطنية والشراكة الأهلية والمصلحة السيادية وتذكير "دولة اليوم" بلا مواربة أنّ لبنان لولا المقاومة الأسطورة لم يكن موجوداً الآن".

أضاف: "وإذا كان التضامن مع دولة قطر الشقيقة ضرورة تشاركية، فهو أولى مع أهل غزة الذين يُذبحون تحت نظر العالم المتحّضر".

تابع: "واللحظة للدولة اللبنانية كي تتحمّل مسؤولياتها الوطنية اتجاه ناسها وجنوبها ومقاومتها وخيارها السيادي، والإنصاف السياسي من الإنصاف السيادي، والدولة بهذا المجال مسؤولة ومأثومة ومطالبة بالحدّ الأدنى من الكرامة الوطنية والديْن التاريخي المزروع بعنقها للمقاومة وعطائها الأسطوري، ولا صوت فوق صوت الكرامة الإنسانية والوطنية بتراث الإسلام والمسيحية".

أضاف: "للتاريخ أقول: القطيعة حرام، والحقد أشد حرمة، وأنفسنا واحدة، وبلدنا واحد، والمخاطر الإقليمية هائلة، ولا وطن بديل، وما جرى مع قطر الشقيقة يكشف اللعبة الأميركية الخطيرة بالإقليم، ولا تهديد للبنان أكثر من الحقد السياسي، والرئيس نبيه بري ثقل تاريخي وقدرة وطنية تصالحيّة نادرة وباب لبنان على بابه، والسيادة ولبنان لا يفترقان، ولا بديل عن عيشنا المشترك وسيادتنا وسلمنا الأهلي ووحدتنا الأبدية، وإسرائيل عدو وجودي، والمقاومة قوة لبنان وقدرة صموده الأسطوري، وأي خطأ بالتقدير السياسي يضع البلد بقلب الزوال".

وختم: "ولجرحى البيجر الأبرار كل التحايا، وأقول لهم: عيوننا دون أعينكم، وكفوفنا دون كفوفكم، وأنفسنا دون أنفسكم، ولا شيء أعظم تضحيةً وشهامة ممن قدّم لهذا الوطن أعزّ ما فيه ليبقى لبنان".

أخبار لبنان

تذكير

"دولة

اليوم"

مواربة

لبنان

المقاومة

الأسطورة

موجوداً

LBCI التالي
توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى
الأجراء المتقاعدون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعون لقانون العمل: لانصافنا ورفع الظلم عنا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-13

بيرم: لولا المقاومة ‏لكانت إسرائيل الآن في بعبدا وبيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار نحو قوات اليونيفيل في لبنان "لم يكن بشكل متعمد"

LBCI
فنّ
2025-07-27

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-15

"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بسلاح المقاومة في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:23

مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أخبار لبنان
04:58

جبور للـLBCI: نرفض التمديد ونتمسك بالانتخابات وبحقوق المودعين

LBCI
أخبار لبنان
04:38

كركي ترأّس الاجتماع الأوّل للجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية ومليار ل.ل. سلفات استثنائية لمكتب بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-07

الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
آخر الأخبار
03:39

النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-29

وزير الداخلية من سرايا بعبدا: التحديثات الامنية لا تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري ونعمل على أن تتم الامور بسلاسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More