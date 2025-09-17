الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي ترأّس الاجتماع الأوّل للجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية ومليار ل.ل. سلفات استثنائية لمكتب بيروت

أخبار لبنان
2025-09-17 | 04:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي ترأّس الاجتماع الأوّل للجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية ومليار ل.ل. سلفات استثنائية لمكتب بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كركي ترأّس الاجتماع الأوّل للجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية ومليار ل.ل. سلفات استثنائية لمكتب بيروت

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، ان لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبيّة عقدت اجتماعها الأوّل في المركز الرئيسي للصندوق برئاسة المدير العام للصندوق د. محمد كركي، وحضور ممثلين عن وزارتي الصحّة والعمل ونقابتي الأطباء والمستشفيات، وعن الضمان الاجتماعي ومنظّمة العمل الدوليّة ومنظمة الصحة العالمية.

ولفتت الى ان الاجتماع ركز على "أهميّة وضع دراسة وخطّة مرجعيّة لمعالجة موضوع الأكلاف الاستشفائيّة بعيدا من الحلول الموقتة، يعتمد عليها الضمان وسائر المؤسسات الحكوميّة الضامنة لوضع تعرفات طبيّة واستشفائية على المديين المتوسط والبعيد".

وافتتح الاجتماع بعرض خطّة أوليّة لدراسة الأكلاف الاستشفائيّة ، ومناقشة آليّة تعيين الشركة الاستشارية المستقلة التي ستتولى هذه الدراسة ،وشدد المدير العام على "أهمية اعتماد منهجية شاملة لضمان دقة النتائج وشفافية التوصيات".

وأكد المجتمعون على "ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للضمان الاجتماعي، وبخاصة لفرع المرض والأمومة، لضمان انسجام الدراسة مع الأطر القانونية".

وتم الاتفاق على أن "الدّراسة ستقسم إلى أربع مراحل رئيسية: مرحلة التحضير، مرحلة جمع وتحليل البيانات، مرحلة ربط النتائج ومرحلة التدقيق والتوصيات النهائيّة. بالإضافة إلى تحديد المهل الزمنيّة اللازمة لإنجاز كلّ مرحلة على ألّا تتجاوز مدّة إنجاز الدراسة كاملة ال 6 أشهر".

كما ناقش المجتمعون "آلية تسعير الأكلاف بحيث ترتبط بالأسعار الفعليّة والتضخم والحدّ الأدنى للأجور، مع اعتماد آلية مرنة"، وقدموا مجموعة من المقترحات العملية التي يمكن دراستها واعتمادها لاحقاً، من بينها:

-اعتماد نظام التسعير المقطوع لمعظم الخدمات الطبية مع مراعاة الجودة والعوامل البشرية لضمان مستوى رعاية مرتفع للمرضى.

-متابعة ما بعد العلاج لضمان جودة الرعاية واستمراريتها وتحسين النتائج الصحية.

-تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، مع التركيز على الوقاية المبكرة لتقليل الحاجة للعلاج المكلف وتحسين الصحة العامة.

-إعادة النظر في جداول التسعير الحالية وضبطها بما يعكس الواقع الفعلي والتضخّم والتكاليف الحديثة.

-إعادة النظر في ترميز وتنظيم جداول الأعمال الطبيّة والاستشفائية".

كما تم طرح العديد من الأفكار التي ستتم دراستها بعمق لتخدم جميع الأطراف، مع مراعاة الجوانب: التقنية واللوجستية والمالية.

والجدير بالذكر أن "بعض الخطوات المتعلقة بالضمان قد بدأت بالفعل (الجراحة الروبوتيّة)، وهو منفتح على أي إجراءات أو مقترحات محسنة من شأنها بلوغ الغاية المرجوة".

من جهته، شكر كركي جميع الجهات، وبخاصة منظّمة العمل الدولية التي ستتولى عمليّة تمويل الدراسة كذلك منظمة الصحة العالمية، للاستفادة من خبراتها في التحليل والدراسات الصحيّة، وشدّد على "أهميّة تكثيف هذه الاجتماعات التي تعكس التزام وجديّة الجهات المعنية بالشفافية والتعاون المشترك، وبناء قاعدة صلبة لدراسة الأكلاف الاستشفائية بشكل علمي ومنهجي، بما يضمن استدامة التمويل الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلّ جذري لموضوع الفروقات الماليّة التي يتقاضاها الأطباء والمستشفيات من المرضى المضمونين".

من جهة أخرى، استقبل كركي جمعية تجّار لبنان الشمالي أسعد الحريري الذي اثنى على "الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها الضمان"، مؤكداً أنّها "ساهمت في رفع مستوى الرضى والثقة لدى المضمونين".

وأشار الحريري إلى "أهميّة التحسّن الذي شهدته التقديمات الصحية، وكذلك الإجراءات الجديدة التي جاءت لتراعي أوضاع أرباب العمل وتخفّف عنهم الأعباء"، واشاد ب"سعيه لإقرار قانون منصف لتعويضات نهاية الخدمة"، لافتاً إلى أنّ "هذه التعويضات تحسّنت بشكل كبير بعدما كانت قد فقدت جزءا كبيرا من قيمتها في السنوات الماضية".

وختم مؤكداً أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المؤسسة الوحيدة التي تعطي اليوم جرعة أمل إيجابية وحقيقية للبنانيين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

تأكيداً على هذا المسار، وضمن مساعيه المستمرة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، أعلن كركي "إعطاء سلفة مالية استثنائية جديدة لمكتب بيروت، بموجب القرار 926 تاريخ 16/9/2025، بقيمة مليار ليرة لبنانية خُصّصت لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وذويهم".

أخبار لبنان

ترأّس

الاجتماع

الأوّل

للجنة

دراسة

الأكلاف

الاستشفائية

ومليار

سلفات

استثنائية

لمكتب

بيروت

LBCI التالي
جبور للـLBCI: نرفض التمديد ونتمسك بالانتخابات وبحقوق المودعين
توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-30

كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

رئيس الجمهورية ترأس الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصيّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-10

كركي: زيادة تعرفة TAVI إلى 700 مليون ل.ل. و34 مليار ل.ل. لدعم المضمونين والمستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

كركي: الضمان يواصل دعمه للمستشفيات وسلفات جديدة بقيمة 65 مليار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:23

مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أخبار لبنان
04:58

جبور للـLBCI: نرفض التمديد ونتمسك بالانتخابات وبحقوق المودعين

LBCI
أمن وقضاء
04:07

توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-07

الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
آخر الأخبار
03:39

النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-29

وزير الداخلية من سرايا بعبدا: التحديثات الامنية لا تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري ونعمل على أن تتم الامور بسلاسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More