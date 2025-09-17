جبور للـLBCI: نرفض التمديد ونتمسك بالانتخابات وبحقوق المودعين

أكد النائب جيمي جبور أنّهم في "التكتل" لن يكونوا جزءًا من أيّ تخريجة تؤدي إلى التمديد، كاشفًا عن وجود قوى سياسية تفاوضت في الكواليس لتأجيل الانتخابات. وأوضح أنّ جميع من شاركوا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة طالبوا الحكومة بتقديم مشروع قانون لإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، لافتًا إلى أنّ بعض القوى السياسية تسعى لتطيير هذه المقاعد لاعتبارات ظرفية مرتبطة بالوضع الراهن، إذ تعتقد أنها ستفوز بأصوات الخارج.وأشار جبور في حديث للـLBCI إلى أنّ التكتل سيخوض معركة الموازنة حتى النهاية لضمان إعطاء الحقوق، محذّرًا من أنّ ما تقوم به الحكومة يعكس توجهاً سياسياً علياً لتمرير سياسة استباقية على حساب المواطنين. وأضاف: "نحن نريد الانتخابات في موعدها، ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة حقيقية في ذلك".وفي ما يتعلّق بالملف المالي، شدّد جبور على أنّ التكتل يقف إلى جانب المودعين وحقوقهم، مؤكداً الاستمرار في هذا الملف حتى النهاية، داعياً المواطنين إلى محاسبة من ضيّع أموالهم وتعبهم وجنى عمرهم.