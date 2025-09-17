المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص.