كرامي باركت إنطلاقة العام الدراسي وبحثت مع سفيرة النروج في تفعيل التعاون
أخبار لبنان
2025-09-17 | 06:09
كرامي باركت إنطلاقة العام الدراسي وبحثت مع سفيرة النروج في تفعيل التعاون
ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إجتماعًا إداريًا تربويًا موسعًا في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ورؤساء الوحدات في الوزارة، وباركت للوزارة وللهيئات التعليمية والمتعلمبن انطلاقة العام الدراسي الجديد، داعيةً جميع المعنيين في الأسرة التربوية "إلى التعاون لإنجاح هذه الإنطلاقة وتعويض الفاقد التعليمي".
واطلعت من الإدارة على التقارير والإتصالات الواردة من المناطق التربوية والتي بينت أن العام الدراسي انطلق بصورة شبه طبيعية في غالبية المدارس والثانويات الرسمية، وأن التسجيل لا يزال مستمرًا للتلامذة اللبنانيين حتى الثاني من تشرين الأول المقبل.
ثم استقبلت الوزيرة كرامي سفيرة النروج في لبنان السيدة هيلده هارالدستاد، وتناول البحث التعاون التربوي بين البلدين، وذلك بحسب أولويات الوزارة.
وتطرق الجانبان إلى إمكان وضع الأسس لاتفاق تعاون يهدف إلى إعادة تفعيل العلاقات التربوية بين البلدين وتوسيعها إنطلاقًا مما كانت عليه سابقًا.
ثم ترأست الوزيرة كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء. وتم البحث في قضية الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا، واطلع المجلس على الأرقام الأولية التي حصلت عليها المديرية العامة للتعليم العالي من الطلاب الذين يحملون اوراقهم وإفادات تحصيلهم العلمي، والآخرين الذين تنقصهم إفادات محددة.
كما توقف المجلس عند الأعداد التي عاودت الدراسة في جامعات سوريا، وبقيت الفئة التي لم يكن ممكنًا التواصل معها، لذا أوصى المجلس بإعلام المنقطعين عن الإتصال بضرورة إعلام الوزارة بأوضاعهم من اجل شمولهم بالحلول التي يتم العمل عليها.
ثم تابع المجلس درس جدول الأعمال واتخذ التوصيات المناسبة في شأن كل ملف.
وبناءً على توصية مجلس التعليم العالي،أصدرت الوزيرة كرامي إعلانًا موجهًا إلى الطلاب اللبنانيين الذين اضطروا إلى الانقطاع عن الدراسة في الجامعات السورية، وجاء فيه:
"استتباعًا لما بادرت إليه المديرية العامة للتعليم العالي من رصد أولي للطلاب اللبنانيين الذين عادوا من سوريا واضطروا إلى الانقطاع عن متابعة دراساتهم الجامعية،
يطلب من جميع المعنيين التوجه إلى المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الطابق السادس) في منطقة الأونيسكو - بيروت في الأيام التالية (من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة بعد الظهر):
- الخميس في 18/9/2025
- الإثنين في 22/9/2025 إلى الخميس في 25/9/2025
مصطحبين معهم:
- صورة عن بطاقة الهوية،
- نسخة عن الوثائق الجامعية التي استحصلوا عليها والعائدة لدراساتهم الجامعية في سوريا،
- ورقة مطبوعة بالوثائق الجامعية المستحقة لهم ولم يتمكنوا من الاستحصال عليها قبل مغادرتهم سوريا.
كما يطلب ملء الاستمارة التي أعدتها المديرية العامة للتعليم العالي تمهيدًا لاتخاذ الخطوات المناسبة من أجل الحصول على الوثائق الجامعية الناقصة والمساعدة على تأمين المتابعة الدارسية ضمن ما تتيحه الأنظمة التي ترعى التعليم العالي في لبنان".
