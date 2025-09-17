سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

أطلقت جمعية "اليازا" نداءً عاجلًا إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت إثر سقوط "كونتينر" في المرفأ.



ودعت إلى "اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلامة العامة والسلامة المرورية داخل المرفأ".



وشدّدت على "ضرورة اعتماد خطط واضحة تتضمن الالتزام بمواصفات جودة الشاحنات ومعايير السلامة المطلوبة في عمليات النقل والتوضيب".



وأكدت اليازا في بيان أن "الكونتينر ليس لعبة، وسقوطه اليوم كان من الممكن أن يودي بحياة أبرياء ويحوّل المرفأ إلى مسرح كارثة جديدةً".