مرقص تابع التحضيرات للملتقى الاعلامي العربي... الخميس: ستكون بيروت منصة دائمة لانطلاق الكثير من المبادرات المهمة

التقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة الأمين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس والناقد الفني جمال فياض، ذلك في إطار التحضير لفعاليات "الدورة الحادية والعشرين لملتقى الإعلام العربي"، التي ستعقد للمرة الاولى في بيروت، برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون ومشاركة وزراء إعلام وفاعليات إعلامية لبنانية وعربية.



وقال الخميس، إثر اللقاء :"عقدنا الاجتماع التحضيري استعدادا لانطلاق فعاليات الملتقى الاعلامي العربي في دورته الاستثنائية ال 21 التي ستقام في بيروت يومي 29 و 30 من شهر تشرين الأول المقبل، تحت عنوان "الاعلام والتنمية شركاء الحاضر وتحالف المستقبل".



وأمل ان يحقق الملتقى الأغراض التنموية والاعلامية.



وأكد الخميس أنهم لاحظوا اهتماما اعلاميا غير مسبوق وأنه أمر ليس بغريب على لبنان، "بلد الاعلام والثقافة والفكر والحضارة".



كما والتقى مرقص وفدا من "نقابة مصممي الغرافيك" برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وتم البحث في التعديلات التي طالبت بها النقابة على قانون الإعلام الجديد.



وقال ناكوزي، اثر اللقاء إن الوفد بحث مع وزير الاعلام أمورا تخص النقابة والمشاريع التي نقوم بالتحضير لها حتى نهاية العام، ودعيناه لرعاية "البرانش" الذي ستقيمه النقابة تكريما للاعلام والاعلاميين، والذي سيكون في شهر كانون الاول المقبل.



وأضاف: "كما تطرقنا الى قانون الاعلام، حيث ان وجودنا مهم في قلب هذا القانون، الذي لا يكتمل، الا من خلال وجود نقابتنا ونحن اصحاب الاختصاص. وقد وعد الوزير مرقص بإيصال هذه المقترحات الى لجنة الادارة والعدل دون تبنّيها بالضرورة لعدم تأخير صدور القانون أو عرقلته".



وتابع: "بحثنا في المساعدة المالية التي تتقاضاها النقابة، حيث سيتم متابعتها ومراجعتها مع المختصين في هذا المجال".