لقاء بين جابر وبلاسخارت: عرض للتطورات في الجنوب وتشديد لبنان على ضرورة احترام اتفاق وقف اطلاق النار

أخبار لبنان
2025-09-17 | 10:22
لقاء بين جابر وبلاسخارت: عرض للتطورات في الجنوب وتشديد لبنان على ضرورة احترام اتفاق وقف اطلاق النار
لقاء بين جابر وبلاسخارت: عرض للتطورات في الجنوب وتشديد لبنان على ضرورة احترام اتفاق وقف اطلاق النار

عرض وزير المالية ياسين جابر آخر التطورات في الجنوب، مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، والدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة "اليونيفل"، إضافة الى عمل اللجنة العسكرية "الميكانيزم" لتثبيت وقف اطلاق النار والاشراف على مدى الالتزام به.

وجدد جابر "تشديد لبنان على ضرورة الزام اسرائيل باحترام اتفاق وقف اطلاق النار ووقف عدوانها والانسحاب من المواقع التي احتلتها". وشكر للمنسقة الاممية "الدور الذي تقوم بها قوات الطوارىء لتنفيذ المهام المولجة بها".

والتقى جابر وفدًا من الاتحاد الاوروبيّ كشف أنّ الاتحاد على "استعداد لتوفير دعم أكبر لتمويل مشاريع إضافية خصوصًا في ما يتعلق بمشاريع التنمية الاجتماعية والبشرية، لا سيما التربوية والصحية، على ان ذلك يبقى مرهونًا زمنيًا بالتوصل الى توقيع الاتفاق الذي يعمل عليه بين لبنان وصندوق النقد الدوليّ".

واستعرضت للمشاريع التي نفذها وينفذها الاتحاد في ما خص بعض القطاعات ذات الطابع الاجتماعيّ.

واطلع جابر الوفد على خطوات الاصلاح التي تم تنفيذها الى الإن.

ووصفها "بدلائل تؤشر الى ايجابية كبيرة قادرة على اعادة استنهاض الوضع الاقتصادي الذي بدوره ينعكس تعافٍيا في الأوضاع الاجتماعية".
 
وكان جابر استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس مع وفد من المديرية بحث معه في خطوات التعاون بين امن الدولة ووزارة المالية في موضوعي الجمارك والشؤون العقارية، وكذلك تم البحث في احتياجات مديرية أمن الدولة في الشؤون المرتبطة بوزارة المالية.
 

