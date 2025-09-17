مرقص: نسعى لتأمين الواردات لسد حاجات الأسلاك

يدرس مجلس الوزراء الموازنة بشكل واقعيّ، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.



وأكّد، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس يسعى إلى تأمين الواردات لسد حاجات الأسلاك التي لديها رواتب ومطالب محقة.



وأشار إلى أنّ "الحكومة ناقشت بشكل مستفيض موازنة العام 2026 وهاجسنا هو التوازن بين الإيرادات والنفقات كي لا يكون هناك عجز".



ولفت إلى أنّه "سوف يتم استكمال البحث غدًا او بعد غد في مشروع موازنة العام 2026".