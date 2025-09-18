الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

فُجِع الوسط الإعلامي اللبناني صباح اليوم الخميس 18 أيلول، بوفاة الإعلامية والممثلة اللبنانية يمنى شري، بعد صراعٍ مع المرض في كندا، عن عمر ناهز 55 عامًا.



يمنى شري، التي شكّلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية اللبنانية خلال التسعينيات وبداية الألفية، كانت قد بدأت مسيرتها المهنية من شاشة "المستقبل.



وقدّمت شري مجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية والمنوعة، كان أبرزها: القمر عالباب، هلا يمنى، والليل المفتوح، وغيرها...



ولم تقتصر مسيرتها على الشاشة الصغيرة، بل دخلت عالم التمثيل، وشاركت في أعمال درامية منها حياة سكول والباشا وهند خانم...



حاصلة على شهادتين جامعيتين في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف، والإعلام المرئي من الجامعة اللبنانية، كانت يمنى مثالًا للإعلامية المثقفة المتنوعة الحضور.



ورغم انتقالها لاحقًا للعيش في كندا مع عائلتها، بقيت حاضرة في ذاكرة جمهورها، وعلى صفحات الإعلام اللبناني والعربي.