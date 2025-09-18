الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

أخبار لبنان
2025-09-18 | 01:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

فُجِع الوسط الإعلامي اللبناني صباح اليوم الخميس 18 أيلول، بوفاة الإعلامية والممثلة اللبنانية يمنى شري، بعد صراعٍ مع المرض في كندا، عن عمر ناهز 55 عامًا.

يمنى شري، التي شكّلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية اللبنانية خلال التسعينيات وبداية الألفية، كانت قد بدأت مسيرتها المهنية من شاشة "المستقبل. 

وقدّمت شري مجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية والمنوعة، كان أبرزها: القمر عالباب، هلا يمنى، والليل المفتوح، وغيرها...

ولم تقتصر مسيرتها على الشاشة الصغيرة، بل دخلت عالم التمثيل، وشاركت في أعمال درامية منها حياة سكول والباشا وهند خانم...

حاصلة على شهادتين جامعيتين في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف، والإعلام المرئي من الجامعة اللبنانية، كانت يمنى مثالًا للإعلامية المثقفة المتنوعة الحضور. 

ورغم انتقالها لاحقًا للعيش في كندا مع عائلتها، بقيت حاضرة في ذاكرة جمهورها، وعلى صفحات الإعلام اللبناني والعربي.

أخبار لبنان

الإعلامية

عامًا

LBCI التالي
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
نزع سلاح الحزب: البند الأساس والمتقدم في الأجندة الأميركية (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-15

توفي بطريقة مأساوية... الموت يغيب أكبر عداء ماراثون في العالم!

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

مرقص استقبل وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط: نحو بروتوكول تعاون لتحصين الرأي العام وتعزيز التوعية الإعلامية

LBCI
رياضة
2025-08-22

بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه

LBCI
اخبار البرامج
2025-09-07

الإعلامية رنيم بو خزام: الموريكس دور يعكس أجمل صورة عن لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:57

"اليونيفيل" تستأنف عمليات إزالة الألغام جنوبًا بعد توقف دام عامين

LBCI
أمن وقضاء
01:56

اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل

LBCI
صحف اليوم
01:39

نزع سلاح الحزب: البند الأساس والمتقدم في الأجندة الأميركية (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
01:26

طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:25

إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

LBCI
صحف اليوم
00:33

أورتاغوس إلى بيروت (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-18

بيروت مدينتي: منع مندوبينا الجوالين من دخول إلى مراكز الفرز

LBCI
حال الطقس
2025-08-22

طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More