"اليونيفيل" تستأنف عمليات إزالة الألغام جنوبًا بعد توقف دام عامين

أخبار لبنان
2025-09-18 | 02:57
2min
"اليونيفيل" تستأنف عمليات إزالة الألغام جنوبًا بعد توقف دام عامين

استأنفت "اليونيفيل" الأسبوع الماضي، بناءً على طلب من الحكومة، "عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب لبنان بعد نحو عامين من تعليقها جراء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق".

وبدأ خبراء إزالة الألغام من كمبوديا والصين، بحسب بيان، العمل في حقلي ألغام قرب بليدا (القطاع الشرقي) ومارون الراس (القطاع الغربي)، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 18 ألف متر مربع.

ولفت البيان إلى أن "هذه الخطوة تندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين "اليونيفيل" والجيش في آذار الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام ما يساهم في نهاية المطاف في توسيع سلطة الدولة".

وأشار إلى أن "هذه العمليات تكتسب أهمية خاصة في الحد من المخاطر التي تواجه المدنيين المقيمين أو الزائرين للمناطق المحاذية للخط الأزرق، لا سيما بعد النزاع الأخير. وبالتوازي، تواصل اليونيفيل أعمال إزالة الألغام من داخل قواعدها ومحيطها، إضافةً إلى المناطق المحاذية لعلامات الخط الأزرق".  

وأوضح ان "اليونيفيل رفعت قدرتها الميدانية إلى 24 فرقة مختصة بالاستطلاع والتطهير والتخلص من المتفجرات، مقارنة بتسع فرق فقط في تشرين الأول 2023 تسمح هذه القدرة المحسنة للبعثة بالقيام بمهام إضافية، بما في ذلك عمليات تطهير الطرق واكتشاف الذخائر غير المنفجرة والتخلص منها".

أخبار لبنان

تستأنف

عمليات

إزالة

الألغام

جنوبًا

عامين

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

