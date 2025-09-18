سلسلة استقبالات للرئيس عون

تمنّى رئيس الجمهورية للسفير الماليزيّ لدى لبنان Azri Mat Yacob، التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة، ضمن زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

كذلك، زوّد رئيس الجمهورية الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، بعد تسلّمه مهامه، بتوجيهاته لانطلاقة عمله.

وضمن استقبالاته، قال عون لثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم: “عاد لبنان إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، ومن واجبكم أن تكونوا رسلًا للبنان الدولة الواحدة الموحَّدة، الحاضنة لجميع مكونات المجتمع اللبنانيّ بلا أي تمييز طائفيّ أو حزبيّ”.

وأضاف: “ضعوا مصلحة وطنكم فوق كل اعتبار”.