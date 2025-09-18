سلسلة استقبالات للرئيس عون

تمنّى رئيس الجمهورية للسفير الماليزيّ لدى لبنان Azri Mat Yacob، التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة، ضمن زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.
كذلك، زوّد رئيس الجمهورية الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، بعد تسلّمه مهامه، بتوجيهاته لانطلاقة عمله.
وضمن استقبالاته، قال عون لثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم: “عاد لبنان إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، ومن واجبكم أن تكونوا رسلًا للبنان الدولة الواحدة الموحَّدة، الحاضنة لجميع مكونات المجتمع اللبنانيّ بلا أي تمييز طائفيّ أو حزبيّ”.
وأضاف: “ضعوا مصلحة وطنكم فوق كل اعتبار”.
وهنّأ الرئيس جوزاف عون منتخب لبنان تحت 23 عامًا على إنجازه التاريخيّ بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.
وأكّد أنّ هذا الاستحقاق يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب لبنان.
وقدّم الاتحاد اللبنانيّ لكرة القدم قميص المنتخب للرئيس تقديرًا ومحبة
وعرض عون مع المخرج المسرحيّ زياد عيتاني الواقع الثقافيّ والمسرحيّ في لبنان.
كما عرض مع سفير فرنسا لدى لبنان Hervé Magro الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة إضافة الى العلاقات الثنائية.
وأوضح السفير Magro ان هذا اللقاء تناول أيضًا موقف لبنان من القضايا المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.