وزارة الطاقة والمياه أعلنت فتح باب الترشّح لهذه المناصب

أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لرئيس مجلس إدارة / مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان وكذلك رئيس مجلس إدارة / مدير عام مياه البقاع من داخل الملاك أو من خارجه.

ويُقدّم الترشّح عبر الموقع الالكترونيّ لوزارة التنمية الإدارية https://www.omsar.gov.lb في تاريخ 17/9/2025 على أن تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 1/10/2025.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه التعيينات ستتم وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء ووفقًا لآلية التعيين لموظفي الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025.

للإطلاع على مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة / المدير العام وعلى الشروط والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للتعيين في هذا المركز وللترشح أدخلوا الى: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx أو الى موقع وزارة الطاقة الالكتروني: https://www.energyandwater.gov.lb