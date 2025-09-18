الأخبار
الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

2025-09-18 | 05:39
الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، وتم التداول في الأوضاع العامة.

وكانت مناسبة قدر خلالها السفير البخاري الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية اللبنانية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لا سيما الى المملكة.

من جهته، شدد الوزير الحجار على أن "مكافحة المخدرات تعد أولوية وطنية حمايةً لأمن المجتمعين اللبناني والعربي"، منوهًا "بالتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في المملكة في هذا الإطار".

