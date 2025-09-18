لجنة الأشغال تابعت درس موضوع ترسيم الحدود مع قبرص.. عطيه: خلاف قانوني على إحتساب المساحة

عقدت لجنة الأشغال العامة جلسة اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء.



وإثر الجلسة، قال النائب عطية: "بدعوة من لجنة الأشغال للجنة المكلفة موضوع ترسيم الحدود مع قبرص، ولأن التجربة السابقة لم تكن نتائجها مقنعة مع العدو الاسرائيلي وتخللها شوائب. وإستدراكا منا، كلجنة أشغال أحببنا، أن ندعو اللجنة وخبراء مختصين ومتطوعين من القطاع الخاص من أجل ان نسمع وجهات النظر، وما زالوا يتخلفون إلى هذه اللحظة".



وأضاف: "بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007، نحن خسرنا حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي،انما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الاشغال، تقول إننا ناخذ حقنا. واذا أردنا ان نعيد البحث بهذه الاتفاقية يمكن ان نخسر كثيرا وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات وان نستمع أكثر لخبراء أجانب".



وتابع: "سندعو رئيس المحكمة الدولية في موضوع النفط وهناك خلاف قانوني على مبدأ احتساب المساحة. هذا الموضوع سنتابعه ويحتاج إلى إستدراك قبل ان تلتزم الحكومة وتوقع مع قبرص اي اتفاق جديد وهو موضوع سيادي، لانه ينعكس إيجابا أو سلبا على الترسيم مع سوريا وبالتالي كان البحث مستفيضا اليوم وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلمية للحكومة".



