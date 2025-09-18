الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

أخبار لبنان
2025-09-18 | 08:32
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي
لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

عقدت لجنة التربية جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/9/2025، برئاسة النائب حسن مراد وحضور  وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ووزير الاعلام المحامي د. بول مرقص.

كما حضر الجلسة المقرر النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال الحشيمي، حليمة قعقور وبلال عبدالله، و ممثلو وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة رنا مقدم والمستشار هشام شعيب، ممثل وزارة التربية مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين،و ممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس .  
 
وناقشت اللجنة جدول الاعمال الاَتي:

- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 435 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.
- اقتراح قانون يرمي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق).

واقرت اللجنة مشروع القانون بالاجماع واقرت اقتراح القانون معدلاً. 

أخبار لبنان

التربية

مشروع

قانون

انضمام

لبنان

لاتفاقية

حماية

التنوع

الثقافي

لجنة الأشغال تابعت درس موضوع ترسيم الحدود مع قبرص.. عطيه: خلاف قانوني على إحتساب المساحة
مقتل أحد أبرز المطلوبين خلال عملية دهم في بلدة جرد مشمش – عكار
السابق

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-12

اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

لجنة الدفاع أقرت قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

لجنة الدفاع أقرت اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست تسفيكا فوغل: سنطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات الإرهابية

LBCI
أخبار لبنان
09:53

أمن الدولة طلبت من الجمارك جدول سيارات دخلت لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين معفاة من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
09:53

هاشم عرض الاوضاع مع وزير الدفاع وتمنى ألا يتأخر تأمين المبالغ المستحقة لاصحاب الاملاك المشغولة من اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:48

"وطن الإنسان": من قمّة الدوحة إلى الهيئات الناظمة… مسار التمسّك بالثوابت

LBCI
آخر الأخبار
08:43

خدمة الإسعاف الإسرائيلية: قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن

LBCI
أمن وقضاء
07:58

مقتل أحد أبرز المطلوبين خلال عملية دهم في بلدة جرد مشمش – عكار

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
أخبار لبنان
07:43

جعجع: تكرار الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" يظهر عدم جدية القوى الأمنية في القيام بواجباتها

LBCI
أخبار لبنان
07:20

جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

