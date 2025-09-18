لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

عقدت لجنة التربية جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/9/2025، برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ووزير الاعلام المحامي د. بول مرقص.



كما حضر الجلسة المقرر النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال الحشيمي، حليمة قعقور وبلال عبدالله، و ممثلو وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة رنا مقدم والمستشار هشام شعيب، ممثل وزارة التربية مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين،و ممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس .

وناقشت اللجنة جدول الاعمال الاَتي:



- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 435 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.

- اقتراح قانون يرمي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق).



واقرت اللجنة مشروع القانون بالاجماع واقرت اقتراح القانون معدلاً.