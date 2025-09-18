هاشم عرض الاوضاع مع وزير الدفاع وتمنى ألا يتأخر تأمين المبالغ المستحقة لاصحاب الاملاك المشغولة من اليونيفيل

تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "لا يتأخر تأمين المبالغ المستحقة لاصحاب الاملاك المشغولة من قوات اليونيفل بعد صدور مرسوم نقل الاعتماد الخاص ليتم دفعها لاصحابها بعد طول انتظار، واصبحت زهيدة بعد تدهور سعر العملة الوطنية". وقال: "كنا نتمنى تعديل الاسعار وفق قواعد العدالة والمساواة".



كلام هاشم جاء في تصريح بعد لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه بالوزارة، قال فيه: "بحثنا في التطورات والمستجدات الراهنة وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي بشكل يومي وما يتركه من سقوط شهداء وجرحى ودمار وكأن ليس هناك من اتفاق وقف الاعمال العدوانية، وهذه مسؤولية الرعاة الدوليين والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الهمجية".