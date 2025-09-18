أمن الدولة طلبت من الجمارك جدول سيارات دخلت لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين معفاة من الرسوم

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة برقية طلبت فيها من المديرية العامة للجمارك تزويدها بجدول عن السيارات التي تم إدخالها الى لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين والمعفاة من الرسوم الجمركية يتضمن نوع السيارة واسم المالك وعنوانه ورقم هاتفه ورقم الهيكل وأي معلومات أخرى عنها وذلك في مهلة 48 ساعة.وتأتي هذه البرقية بعدما تبين أن العديد من الأشخاص يستغلون البطاقات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لاستيراد سيارات فارهة وادخالها دون دفع الرسوم الجمركية.ولفتت الى أنهم في غالبيتهم من غير أصحاب الحاجات الخاصة التي تستدعي اوضاعهم الى سيارات خاصة بالمعوقين علماً ان السيارات الفارهة المشار اليها هي سيارات عادية ومن آخر الطرازات.