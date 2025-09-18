الأخبار
لبنان والعراق وقعا 7 اتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة
أخبار لبنان
2025-09-18 | 10:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لبنان والعراق وقعا 7 اتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة
انعقدت في العاصمة العراقية بغداد، على مدى يومين، أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان الدكتور عامر البساط ووزير التجارة في العراق الدكتور أثير داوود سلمان، وبمشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى من الجانبين.
وضم الوفد اللبناني: سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، مدير عام الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، مدير عام الطيران المدني الأستاذ أمين جابر، مدير عام وزارة الصحة الدكتور فادي سنان، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والثقافة والمالية والجمارك و"إيدال"، وجمعية الصناعيين وتجمع الصناعيين، وغرف التجارة في بيروت وجبل لبنان وصيدا، ومجلس رجال الأعمال اللبناني – العراقي.
أما الوفد العراقي فضم: نائب رئيس الجانب العراقي السيد قاسم السوداني، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والمدير العام لدائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة السيد رياض الهاشمي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية.
افتتحت الاجتماعات بجلسة رسمية مشتركة برئاسة نائبي رئيسي الوفدين، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وعلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
استمرت الاجتماعات على مدار اليومين في أجواء من التعاون البناء والحوار المثمر، حيث أبدى الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والعراق بما يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص الاستثمار المتبادل.
وأكد المشاركون أن هذه الدورة الثانية تأتي في سياق متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأولى، وتهدف إلى تعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية والتعليمية والثقافية، بما يعزز التكامل العربي المشترك.
وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية، باشرت اللجان الفنية المتخصّصة من الجانبين أعمالها على مدى اليومين، وأسفرت عن الاتفاق على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من أبرزها:
- اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
- مذكرة تفاهم في مجال الصناعة
- مذكرة تعاون وتفاهم بين اتحاد الغرف في البلدين
- مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وتجاري لتعزيز حركة التبادل بين القطاعين الخاص والعام وتنمية الصادرات
- مذكرة تعاون للتعاون في مجال المعارض الدولية والمتخصصة
- مذكرة تعاون في مجال الاستثمار
- مذكرة تفاهم وتعاون في مجال نقل الركاب والبضائع
- مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر.
وشدد أعضاء الوفدين على أهمية تسريع إجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ووضع آليات متابعة واضحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
كما تم التوافق على مجموعة أخرى من الاتفاقيات التي سترفع إلى الجهات المختصة في البلدين للتصديق عليها خلال الدورة الثالثة المزمع انعقادها في بيروت العام المقبل. وأشار المشاركون إلى أن الدورة الثالثة ستكون مناسبة لتقييم الإنجازات، ومناقشة مبادرات جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص في لبنان والعراق.
وفي ختام الاجتماعات، عقدت جلسة رسمية وُقّع خلالها محضر الاجتماعات والاتفاقيات المتفق عليها، أعقبها مؤتمر صحافي مشترك شدد خلاله البساط وسلمان على أن العلاقات العراقية – اللبنانية ستشكل نموذجا يحتذى به في إطار العمل العربي المشترك.
وأكد البساط في كلمته خلال الجلسة الختامية، أن "انعقاد هذه الدورة وما رافقها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ووفق توجيهات قيادتي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد".
وقال: "ما تحقق اليوم وأمس يعكس عمق الروابط التاريخية بين بلدينا، وإرادتنا المشتركة في تحويلها إلى شراكة عملية مستدامة تفتح آفاقا واسعة أمام التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتضع أسسا راسخة لتكامل استراتيجي يخدم حاضرنا ومستقبلنا".
وشكر الجانب العراقي على ما أبداه من حفاوة استقبال وصدق أخوة، مؤكدا أن لبنان سيكون على الموعد لاستضافة الدورة الثالثة في بيروت العام المقبل.
وقد لقي الوفد اللبناني من الجانب العراقي استقبالا استثنائيا اشاد به البساط في مؤتمره الصحافي، كما لبى الوفد دعوة للعشاء من تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العراق في مطعم ام شريف في بغداد.
Learn More