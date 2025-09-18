مخزومي: تكرار يضعف ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "في ظل تكرار الاعتداءات على قوات حفظ السلام في الجنوب، تتصاعد علامات الاستفهام حول جدية التعاطي الرسمي مع هذه الحوادث.



وأعلن أنه رغم التصريحات الحكومية السابقة التي شددت على ضرورة احترام مهام هذه القوات، لا تزال الاعتداءات تتكرر من دون محاسبة فعلية، مما يضعف ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، ويعكس ترددا واضحا في فرض هيبة المؤسسات.



وسأل عن مدى التزام الأجهزة الأمنية بواجباتها في حماية الاستقرار وتنفيذ القانون، وعدم اتخاذ الحكومة خطوات عملية تعيد الاعتبار إلى سيادة الدولة، مشيراً الى أن اللبنانيين الذين يدفعون ثمن هذا التراخي، يتطلعون إلى دولة فعلية تفرض القانون، وتحمي السيادة وتضع حدا للفوضى.