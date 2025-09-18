الأخبار
كنعان عرض مع الحجار تمكين البلديات في ملف النفايات: أثمن دوره في تسهيل معاملات المواطنين في النافعة ومكافحة الفساد

أخبار لبنان
2025-09-18 | 10:49
كنعان عرض مع الحجار تمكين البلديات في ملف النفايات: أثمن دوره في تسهيل معاملات المواطنين في النافعة ومكافحة الفساد

 زار النائب ابراهيم كنعان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه، وعرض معه مواضيع عامة تعنى بقضاء المتن الشمالي.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات "النافعة" في الدكوانة وتفعيل عملها لتسهيل أمور المواطنين، ومكافحة الفساد بالإدارة من خلال تسهيل متابعة المواطنين لمعاملاتهم عبر مشاريع المكننة التي تتابعها الوزارة.

وثمن النائب كنعان "ما يقوم به الوزير الحجار من خطوات نوعية وواعدة على هذا الصعيد".

كما عرض كنعان لـ"تمكين البلديات معالجة قضية رفع النفايات وأكلافها ودور الوزارة لتفعيل عملهم".

وكذلك، تطرق اللقاء إلى تعزيز حضور قوى الأمن الداخلي على صعيد الأمن والدوريات والمخافر، أو لجهة مسألة السير والحد من الحوادث.

أخبار لبنان

الحجار

تمكين

البلديات

النفايات:

تسهيل

معاملات

المواطنين

النافعة

ومكافحة

الفساد

