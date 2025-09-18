الرئيس عون: الغارات الاسرائيلية انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الغارات الاسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية بعد ظهر اليوم، بعد اعتداءات مماثلة طالت قبل ايام مناطق بقاعية.



وقال إن إسرائيل لا تحترم عمل الآلية ولا أيًّا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.



وشدد على أن صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات.



وأكد وجوب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل.

وقال: "لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".