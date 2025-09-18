السفيرة الاميركية: الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات في سبعة أشهر تفوق ما تم تحقيقه خلال السنوات الست الماضية

رأت السفيرة الاميركية ليزا جونسون أن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات في سبعة أشهر تفوق ما تم تحقيقه خلال السنوات الست الماضية.



وقالت في خلال احتفال بالعيد الوطني إن "الجيش اللبناني قام بعمل يُشهد له في نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات غير الحكومية في لبنان ومع ذلك، ما زال هناك المزيد من العمل المطلوب لضمان حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".



وأضافت: "الخطوات التي اتخذتموها حتى الآن جديرة بالتقدير ولها أهميتها، لكن الوعد الحقيقي في هذه اللحظة يكمن فيما هو آتٍ: يجب أن تحتكر الدولة السلاح، ويجب أن تستمر في الإصلاحات".



وأشارت الى أنه إذا استمر هذا الزخم وإذا سلكتم هذا الطريق بعزم وإصرار، فإن لبنان سيبلغ المستقبل الذي يستحقه شعبه منذ زمن طويل في القرن الحادي والعشرين: مستقبل السلام والازدهار والاعتزاز.