الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعًا بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين
أخبار لبنان
2025-09-18 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعًا بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين
أكد النائب فريد البستاني أنّ قانون الانتظام الماليّ لا يكتمل إلّا عبر إعادة أموال المودعين كاملة، من دون أي تجزئة أو تمييز.
وأوضح في حديث إذاعيّ، أنّ شريحة واسعة من المودعين الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية هم من الطبقة ما دون المتوسطة، وأودعوا تعويضات نهاية الخدمة أو مدخراتهم ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسيّ، بعدما سمعوا تطمينات رسمية أكدت أنّ "الليرة بألف خير".
وشدد البستاني على أنّ المودعين الذين حوّلوا أموالهم إلى الدولار بعد عام 2019 فعلوا ذلك بموافقة المصارف ومصرف لبنان.
وقال: "أنا وغيري سنقف سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول الانتقاص من حقوقهم".
وفي ما يخص الموازنة، لفت إلى أنّ موازنة 2025 صدرت ضمن المهل القانونية وبمرسوم كون الحكومة جديدة، أما موازنة 2026 فيجب أن تكون إصلاحية وإنمائية لا مجرد حسابية.
وأشار إلى أنّ أي فائض يجب أن يُخصّص للمودعين.
وانتقد البستاني غياب المسح الوظيفي في القطاع العام، كاشفاً عن وجود نحو 28 ألف وظيفة، لا يحضر منها فعليًا سوى 8 آلاف موظف، فيما تُصرف رواتب عالية للمستشارين ورؤساء اللجان على حساب رواتب غير منصفة لموظفي الفئتين الأولى والثانية.
أما في ملف المولدات، فأكّد وجود تقدم ملموس بفضل التعاون بين أمن الدولة ووزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة ولجنة الاقتصاد النيابية.
ولفت إلى أنّ إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، الذي تقدّم به، سيسهّل الامتثال عبر فرض غرامات صارمة ورادعة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
البستاني:
سدّاً
منيعًا
محاولة
لانتقاص
المودعين
التالي
أورتاغوس إلى بيروت (الأنباء الإلكترونية)
اجتماع رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ–الفلسطينيّ ومديرة الأونروا مع وزير الداخلية: نحو شراكة لتعزيز الحقوق والخدمات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-25
قاسم: ستبقى المقاومة سداً منيعاً لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها وأطماعها التوسعية
آخر الأخبار
2025-08-25
قاسم: ستبقى المقاومة سداً منيعاً لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها وأطماعها التوسعية
0
أخبار لبنان
2025-09-12
فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا
أخبار لبنان
2025-09-12
فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا
0
أخبار لبنان
2025-08-14
فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين
أخبار لبنان
2025-08-14
فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين
0
آخر الأخبار
2025-06-30
فريد البستاني من مجلس النواب: أستغرب أن الحكومة لم تقدم أي رؤية اقتصادية أو مالية والدولة هدرت وسرقة أموال المودعين وهي أمانة في رقبتنا ورقبة الدولة والمصرف المركزي
آخر الأخبار
2025-06-30
فريد البستاني من مجلس النواب: أستغرب أن الحكومة لم تقدم أي رؤية اقتصادية أو مالية والدولة هدرت وسرقة أموال المودعين وهي أمانة في رقبتنا ورقبة الدولة والمصرف المركزي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:25
جعجع لبري حول قانون الإنتخاب: جاهزون لمناقشة أي إقتراح لديكم بشرط واحد
أخبار لبنان
06:25
جعجع لبري حول قانون الإنتخاب: جاهزون لمناقشة أي إقتراح لديكم بشرط واحد
0
أخبار لبنان
06:13
تعيين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للإتصالات بعد أكثر من 13 عام من الشغور
أخبار لبنان
06:13
تعيين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للإتصالات بعد أكثر من 13 عام من الشغور
0
أخبار لبنان
06:04
وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين
أخبار لبنان
06:04
وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين
0
آخر الأخبار
05:55
تدابير تنظيمية ومالية وقضائية لمعالجة أوضاع مكاتب الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ
آخر الأخبار
05:55
تدابير تنظيمية ومالية وقضائية لمعالجة أوضاع مكاتب الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
0
حال الطقس
02:32
طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:32
طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
15:29
رابطة قدماء القوى المسلحة: التحركات مستمرة وستتخذ أشكالًا تصعيدية سلمية حتى تحقيق المطالب
أخبار لبنان
15:29
رابطة قدماء القوى المسلحة: التحركات مستمرة وستتخذ أشكالًا تصعيدية سلمية حتى تحقيق المطالب
0
آخر الأخبار
16:07
ترمب: سننهي الحروب مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية وسننسق مع الكونغرس بشأن ذلك
آخر الأخبار
16:07
ترمب: سننهي الحروب مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية وسننسق مع الكونغرس بشأن ذلك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
2
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
3
منوعات
08:06
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
منوعات
08:06
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
10:27
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
أخبار لبنان
10:27
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
5
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
منوعات
07:40
"سرقتم سعادتنا أيضاً"... جويل ماردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة في جنوب فرنسا (فيديو)
منوعات
07:40
"سرقتم سعادتنا أيضاً"... جويل ماردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة في جنوب فرنسا (فيديو)
7
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
8
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More