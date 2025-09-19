الأخبار
تعيين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للإتصالات بعد أكثر من 13 عاماً من الشغور

2025-09-19 | 06:13
تعيين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للإتصالات بعد أكثر من 13 عاماً من الشغور

دخلت الهيئة المنظمة للاتصالات (TRA) فصلًا جديدًا مع تعيين مجلس الوزراء لأعضاء مجلس إدارتها في 11 أيلول 2025.

وجاءت التعينات بعد عملية اختيار استمرت أربعة أشهر بقيادة وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي اقترح قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين. وكان يتعين على المتقدمين استيفاء معايير مهنية محددة قبل الاختيار النهائي من قبل مجلس الوزراء.

ويتكون المجلس المعين حديثًا من:
الرئيس: د. جيني الجميل

الأعضاء:
د. هيثم سرحان
المهندس محمد أيوب
د. رجاء الشريف
د. ديانا بو غانم.
 
ويلعب مجلس إدارة الهيئة، الذي أصبح شاغرًا منذ عام 2012، دورًا محوريًا في تطبيق القانون 431، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلكين، وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان.

وينظر إلى التعيين الذي طال انتظاره على أنه خطوة حاسمة نحو استعادة صلاحيات الهيئة وإعادة القطاع إلى مسار الإصلاح والتحديث والمواءمة مع المعايير الدولية.

ومع وجود مجلس إدارة بالكامل، ستركز الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي اللازم لتعزيز الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات للمواطنين والشركات.

LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:05

إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة

LBCI
أخبار لبنان
12:54

رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
أخبار دولية
11:54

إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش

LBCI
أخبار دولية
13:29

وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:45

قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
10:44

مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

LBCI
أمن وقضاء
11:58

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
11:02

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:22

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

