تعيين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للإتصالات بعد أكثر من 13 عاماً من الشغور

دخلت الهيئة المنظمة للاتصالات (TRA) فصلًا جديدًا مع تعيين مجلس الوزراء لأعضاء مجلس إدارتها في 11 أيلول 2025.



وجاءت التعينات بعد عملية اختيار استمرت أربعة أشهر بقيادة وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي اقترح قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين. وكان يتعين على المتقدمين استيفاء معايير مهنية محددة قبل الاختيار النهائي من قبل مجلس الوزراء.



ويتكون المجلس المعين حديثًا من:

الرئيس: د. جيني الجميل



الأعضاء:

د. هيثم سرحان

المهندس محمد أيوب

د. رجاء الشريف

د. ديانا بو غانم.



ويلعب مجلس إدارة الهيئة، الذي أصبح شاغرًا منذ عام 2012، دورًا محوريًا في تطبيق القانون 431، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلكين، وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان.



وينظر إلى التعيين الذي طال انتظاره على أنه خطوة حاسمة نحو استعادة صلاحيات الهيئة وإعادة القطاع إلى مسار الإصلاح والتحديث والمواءمة مع المعايير الدولية.



ومع وجود مجلس إدارة بالكامل، ستركز الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي اللازم لتعزيز الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات للمواطنين والشركات.