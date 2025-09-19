وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.



استقبل الوزير نصار وفدًا من جمعية "كفى" بحث معه في سبل تفعيل التعاون بين وزارة العدل والجمعية في شؤون قانونية.





وزار ممثلو تسع عشرة مجموعة اغترابية وزير العدل في إطار جهودهم لضمان حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع العادل والمتساوي.



وأكد الوفد بعد اللقاء "رفضه حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد فقط"، مطالبًا "بإلغاء هذه القاعدة واعتماد مبدأ الاقتراع الشامل لجميع النواب الـ128".



كما قدم عرضًا موجزًا عن الحملة التي تقودها المجموعات الاغترابية دفاعًا عن هذا الحق، مشيرًا إلى أن "عددًا من النواب قد تقدموا باقتراح قانون في هذا الاتجاه تم إعداده بالتعاون مع هذه المجموعات، لكنه لم يقر بعد".



وتوقف المجتمعون عند عمل اللجنة النيابية الفرعية المعنية، متسائلين عن المدة المتوقعة لإنجاز تصوّر واضح بهذا الشأن، وعن الخيارات البديلة المطروحة في حال التأخر، لا سيما مع ضرورة فتح باب التسجيل للمغتربين ضمن مهل معقولة.