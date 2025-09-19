جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 إلى 2024

تسلم وزير المالية ياسين جابر من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران التقرير المفصل الذي أعده الديوان من الأعوام 2020 إلى 2024.



وكانت مناسبة تم في خلالها التباحث في المواضيع المرتبطة بعمل وزارة المالية وديوان المحاسبة.