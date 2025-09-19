الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء

عمدت وزارة الطاقة والمياه استعدادًا لموسم الشتاء، إلى تعزيل مجاري الأنهار الرئيسة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الوزارة أو الى تلزيمها لإجراء اللازم.



وأشارت إلى أنّ المصبات النهرية ضمن الأملاك البحرية خارج نطاق مسؤوليات أو صلاحيات الوزارة، وفق ما صدر عن وزارة الطاقة والمياه.



كما أشار إلى أنّ نهر الغدير تعود المسؤولية عنه بشكل إستثنائيّ لوزارة الاشغال لوقوعه في محيط حرم مطار رفيق الحريري الدوليّ.



وأكدت أنّها "تعمل كي تكون على أتم الجهوزية لمواكبة أي مستجدات طارئة في فصل الشتاء".