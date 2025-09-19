الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء
أخبار لبنان
2025-09-19 | 08:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الطاقة والمياه تعزّل الأنهار التي تقع على عاتقها قبل حلول الشتاء
عمدت وزارة الطاقة والمياه استعدادًا لموسم الشتاء، إلى تعزيل مجاري الأنهار الرئيسة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الوزارة أو الى تلزيمها لإجراء اللازم.
وأشارت إلى أنّ المصبات النهرية ضمن الأملاك البحرية خارج نطاق مسؤوليات أو صلاحيات الوزارة، وفق ما صدر عن وزارة الطاقة والمياه.
كما أشار إلى أنّ نهر الغدير تعود المسؤولية عنه بشكل إستثنائيّ لوزارة الاشغال لوقوعه في محيط حرم مطار رفيق الحريري الدوليّ.
وأكدت أنّها "تعمل كي تكون على أتم الجهوزية لمواكبة أي مستجدات طارئة في فصل الشتاء".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
والمياه
تعزّل
الأنهار
عاتقها
الشتاء
التالي
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 إلى 2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-27
"اليازا": لتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء تفاديًا للكوارث
أخبار لبنان
2025-08-27
"اليازا": لتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء تفاديًا للكوارث
0
أخبار لبنان
2025-07-11
وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء
أخبار لبنان
2025-07-11
وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء
0
أخبار لبنان
2025-07-18
وزارة الطاقة والمياه تطلق حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه
أخبار لبنان
2025-07-18
وزارة الطاقة والمياه تطلق حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه
0
أخبار لبنان
2025-09-18
وزارة الطاقة والمياه أعلنت فتح باب الترشّح لهذه المناصب
أخبار لبنان
2025-09-18
وزارة الطاقة والمياه أعلنت فتح باب الترشّح لهذه المناصب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
0
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
0
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
0
اقتصاد
09:23
لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني: تسريع التعاون وتفعيل الاتفاقات المعلّقة منذ 2002
اقتصاد
09:23
لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني: تسريع التعاون وتفعيل الاتفاقات المعلّقة منذ 2002
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
0
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
0
أخبار دولية
2025-05-10
ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2025-05-10
ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-07-25
اللبنانيّ جورج عبدالله: المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة وإسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع
آخر الأخبار
2025-07-25
اللبنانيّ جورج عبدالله: المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة وإسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
2
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
أخبار لبنان
11:49
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
4
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
خبر عاجل
11:39
الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه
5
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
6
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
7
أخبار لبنان
14:22
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
أخبار لبنان
14:22
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More