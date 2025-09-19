الأخبار
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

أخبار لبنان
2025-09-19 | 10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
2min
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

أكد وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت موازنة 2026، أن "المجلس أعاد البحث في المواد المعلقة من الجلسات الماضية، والتي كانت في حاجة إلى مزيد من التدقيق".

وقال: "حاولنا تفادي الأحكام أو النصوص التي لا علاقة لها مباشرة بالموازنة، وموضوع عدم التهرّب من الضريبة كان مسيطراً أيضاً في الجلسة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وعدم حصول عجز في الموازنة".

وعن الوقفات الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين في المناطق، واذا ستلحقهم زيادات ملحوظة في الموازنة، قال: "هناك الكثير من النقاش حول هذه المسائل ان كان بالنسبة للعسكريين او الاساتذة او باقي القطاعات، لكن في نفس الوقت وبالتوازي هذا هو هاجسنا انما لا نريد تكرار الأزمة التي حصلت سابقا بسبب سلسلة الرتب والرواتب. لذلك نبحث كيفية تلبية هذه الاحتياجات الضرورية والمشروعة واللازمة، وبنفس الوقت ان لا نكون مهملين للنواحي الايرادية والواردات التي يجب ان تغطي هذه النفقات والحاجات" .
وردا على سؤال عن المستجدات الامنية، قال مرقص: "بالامس توقف الرئيس سلام تحديدا عند هذا الامر وأصدر بيانا واضحا في جلسة الامس. واليوم جرت اتصالات سياسية عديدة على اعلى المستويات، وفخامة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة والمساعي وكذلك وزارة الخارجية، كما ان هناك بيانا واضحا من اليونيفيل، فالحكومة رغم انكبابها على دراسة موضوع الموازنة فإنها لا تهمل هذا الإمر، والمساعي والضغوط قائمة باتجاه ردع الاعتداءات الاسرائيلية والايضاح امام الدول الراعية والضامنة للترتيبات الامنية ان تقوم بدورها".c

أخبار لبنان

أعدنا

البحث

معلقة

الجلسات

الماضية

عون يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة الأربعاء المقبل (الأنباء الكويتية)
بلدية ميس الجبل: نضع الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان في عهدة السلطات اللبنانية الرسمية وكل مُدّع السيادة
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-05

مرقص: عون شدد على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب وسنستكمل البحث في جلسة الخميس

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

مرقص: الوزراء المنسحبون من الجلسة ملتزمون بالبيان الوزاري وانسحابهم لا يطرح مسألة الميثاقية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

مرقص: نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية واقتصر بحثنا على الأهداف

LBCI
خبر عاجل
2025-08-05

مرقص: حصرية السلاح أقريناها في البيان الوزرايّ فما أقريناه اليوم هو المباشرة بالبحث في الورقة الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:05

إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة

LBCI
أخبار لبنان
12:54

رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
أخبار دولية
11:54

إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش

LBCI
أخبار دولية
13:29

وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:45

قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
10:44

مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

LBCI
أمن وقضاء
11:58

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
11:02

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:22

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

