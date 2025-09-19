قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة

دعا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المملكة العربية السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو.



ولفت قاسم في كلمة له خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد إبراهيم عقيل، الى أن الحوار يجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم.



كما دعا قاسم كل من في الداخل اللبناني الى عدم تقديم خدمات لاسرائيل لأنها لن تعيرهم اي اهتمام، مشددا على أن اللبنانيين بحاجة الى بناء بلدهم معا.



وقال: "فلنكن يدا واحدة لطرد اسرائيل وبناء لبنان ونجري الانتخابات في موعدها ونتحاور بايجابية لاستراتيجية الأمن الوطني".



وشدد على أن الطريق الوحيد للوقوف امام اسرائيل هو التضامن ضد العدو المشترك.



ولفت الى وجود قلب المعادلة وأن تكون اسرائيل هي الخطر وليس المقاومة وأن خطر اسرائيل شامل على الجميع.



واعتبر قاسم أن الهدف من الضربة على قطر هو ارسال رسالة قوية لها ولكل الدول العربية، مشيرا الى أن ما بعد ضربة قطر ليس كما قبلها.



وأكد أن اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك وأن المقاومة مستمرة.