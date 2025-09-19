الأخبار
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
أخبار لبنان
2025-09-19 | 10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
دعا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المملكة العربية السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو.
ولفت قاسم في كلمة له خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد إبراهيم عقيل، الى أن الحوار يجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم.
كما دعا قاسم كل من في الداخل اللبناني الى عدم تقديم خدمات لاسرائيل لأنها لن تعيرهم اي اهتمام، مشددا على أن اللبنانيين بحاجة الى بناء بلدهم معا.
وقال: "فلنكن يدا واحدة لطرد اسرائيل وبناء لبنان ونجري الانتخابات في موعدها ونتحاور بايجابية لاستراتيجية الأمن الوطني".
وشدد على أن الطريق الوحيد للوقوف امام اسرائيل هو التضامن ضد العدو المشترك.
ولفت الى وجود قلب المعادلة وأن تكون اسرائيل هي الخطر وليس المقاومة وأن خطر اسرائيل شامل على الجميع.
واعتبر قاسم أن الهدف من الضربة على قطر هو ارسال رسالة قوية لها ولكل الدول العربية، مشيرا الى أن ما بعد ضربة قطر ليس كما قبلها.
وأكد أن اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك وأن المقاومة مستمرة.
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
آخر الأخبار
10:25
قاسم: اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك والمقاومة مستمرة
آخر الأخبار
10:25
قاسم: اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك والمقاومة مستمرة
آخر الأخبار
2025-07-06
الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة فالمقاومة حل من الحلول
آخر الأخبار
2025-07-06
الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة فالمقاومة حل من الحلول
آخر الأخبار
2025-09-10
قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
آخر الأخبار
2025-09-10
قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
أخبار لبنان
13:05
إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة
أخبار لبنان
13:05
إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة
أخبار لبنان
12:54
رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة
أخبار لبنان
12:54
رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
أخبار دولية
11:54
إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"
أخبار دولية
11:54
إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
أخبار لبنان
04:08
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
أخبار لبنان
04:08
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
Learn More