الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة

أخبار لبنان
2025-09-19 | 12:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة

التقى وزير الخارجية يوسف رجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.   

وجدّد غوتيريش في خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة التّام للبنان وشعبه، معبراً عن تعاطفه معه بضوء التحديات العديدة التي واجهها. 

وأشار إلى أن تمديد مجلس الأمن لولاية اليونيفيل لمدة سنة كان أفضل الممكن، مؤكداً موقف الأمم المتحدة المبدئي الذي يدعو إسرائيل إلى إحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإلى الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشدداً على دعم الأمم المتحدة لموقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسبط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

من جهته، ثمّن رجي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان، وأكد أن الحكومة اللبنانية إتخذت قرار حصر السلاح، وهو قرار لا عودة عنه، يُنَفّذ بحكمة وبتصميم. 
 
كما شدد على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للإنسحاب من لبنان ووقف إعتداءاتها عليه.
 
وعبّر عن التخوّف من التقارير التي تشير إلى نية إسرائيل توسيع المناطق العازلة على طول الحدود الجنوبية.  

وطالب بتحرير الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، مشددا على أهمية البحث بآلية تحلّ مكان اليونيفيل بعد إنسحابها. 

وأكد على أن أمن وسلامة قوات اليونيفيل هي أولوية بالنسبة للبنان مع إدانة كافة الإعتداءات على القوات ومقرها.

وتناول رجي موضوع النزوح السوري، مشيراً إلى أن لبنان لا يمكنه أن يتحمل أكثر أعباء هذا النزوح، لأسباب إقتصادية، إجتماعية وأمنية، داعياً إلى ضرورة دعم عودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا.

‏في الختام، تطرق رجي إلى الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، متمنياً الأخذ بعين الإعتبار مصالح الموظفين اللبنانيين في الأمم المتحدة.
 

أخبار لبنان

التقى

غوتيريش

نيويورك:

الامم

المتحدة

الحكومة

الدولة

LBCI التالي
مصلحة الزراعة في عكار صادرت شاحنة محملة بالحطب ليلًا وتنويه من هاني
شمعون لـ"الأنباء الكويتية": المغترب ليس لاستنزافه غب الطلب وحرمانه من ممارسة حقه في رسم الخريطة النيابية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

سلام التقى أبو فاعور وسفير قطر: دعم للجيش ولمسار بسط سلطة الدولة وتعزيز العلاقات اللبنانية – القطرية

LBCI
آخر الأخبار
11:34

وزير الخارجية يوسف رجي يلتقي الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في مقر الامم المتحدة في نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

البستاني: استعادة الودائع اولوية الأولويات وقرار بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي قرار ذكي

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-16

الوزير حيدر التقى سفير بلجيكا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:05

إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة

LBCI
أمن وقضاء
11:58

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
أخبار دولية
11:54

إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش

LBCI
أخبار دولية
13:29

وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:45

قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
10:44

مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:58

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
11:02

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:22

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More