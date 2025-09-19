الأخبار
رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة
أخبار لبنان
2025-09-19 | 12:54
رجي التقى غوتيريش في نيويورك: الامم المتحدة تدعم موقف الحكومة في بسط سلطة الدولة
التقى وزير الخارجية يوسف رجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجدّد غوتيريش في خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة التّام للبنان وشعبه، معبراً عن تعاطفه معه بضوء التحديات العديدة التي واجهها.
وأشار إلى أن تمديد مجلس الأمن لولاية اليونيفيل لمدة سنة كان أفضل الممكن، مؤكداً موقف الأمم المتحدة المبدئي الذي يدعو إسرائيل إلى إحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإلى الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشدداً على دعم الأمم المتحدة لموقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسبط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
من جهته، ثمّن رجي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان، وأكد أن الحكومة اللبنانية إتخذت قرار حصر السلاح، وهو قرار لا عودة عنه، يُنَفّذ بحكمة وبتصميم.
كما شدد على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للإنسحاب من لبنان ووقف إعتداءاتها عليه.
وعبّر عن التخوّف من التقارير التي تشير إلى نية إسرائيل توسيع المناطق العازلة على طول الحدود الجنوبية.
وطالب بتحرير الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، مشددا على أهمية البحث بآلية تحلّ مكان اليونيفيل بعد إنسحابها.
وأكد على أن أمن وسلامة قوات اليونيفيل هي أولوية بالنسبة للبنان مع إدانة كافة الإعتداءات على القوات ومقرها.
وتناول رجي موضوع النزوح السوري، مشيراً إلى أن لبنان لا يمكنه أن يتحمل أكثر أعباء هذا النزوح، لأسباب إقتصادية، إجتماعية وأمنية، داعياً إلى ضرورة دعم عودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا.
في الختام، تطرق رجي إلى الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، متمنياً الأخذ بعين الإعتبار مصالح الموظفين اللبنانيين في الأمم المتحدة.
أخبار لبنان
التقى
غوتيريش
نيويورك:
الامم
المتحدة
الحكومة
الدولة
